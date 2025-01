Maisa e Duda celebraram juntas virada do ano - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 11:13 | Atualizado 01/01/2025 11:16

Rio - O Réveillon de 2025 foi marcado por celebrações em destinos paradisíacos e eventos glamourosos, reunindo artistas, influenciadores e personalidades públicas. De praias brasileiras deslumbrantes a encontros românticos e shows animados, as comemorações trouxeram momentos compartilhados nas redes sociais.



O litoral nordestino foi o destino favorito de muitos famosos. Em Pernambuco, o Réveillon Amoré, em Maracaípe, atraiu nomes como Bianca Andrade, Jade Picon, Vitória Strada e Amanda Meirelles. Parceiras na novela "Garota do Momento", Maisa e Duda celebraram juntas em uma festa que também contou com a presença.



No Ceará, Cris Vianna brilhou na Praia do Preá, enquanto Isis Valverde, recém-casada com Marcus Buaiz, aproveitou um jantar romântico em Fernando de Noronha.



Cantores como Belo, Mari Fernandez e Nattan animaram multidões durante a virada. Belo se apresentou em Salvador, enquanto Mari e Nattan comandaram festas em Recife. Namorada de Mari, Júlia Ribeiro, e Rafa Kalimann, que assumiu o romance com Nattan, acompanharam os artistas nos bastidores.



Ana Hickmann reuniu o noivo, Edu Guedes, o filho e a enteada para um Réveillon especial em casa. Larissa Manoela e André Luiz Frambach passaram a virada com a família dele, enquanto Sabrina Sato e Nicolas Prattes também optaram por um clima mais íntimo. Viih Tube e Eliezer celebram juntos com os dois filhos a chegada de 2025 na casa do casal, em São Paulo.