Confira os looks das famosas para virada do ano

Rio - A chegada de um novo ano é sempre um momento especial, e as celebridades não deixam de caprichar na produção para celebrar em grande estilo. Na virada de 2024 para 2025, os famosos brilharam com looks únicos, sejam eles em tons clássicos ou em escolhas mais ousadas.



Bruna Biancardi e Bella Campos apostaram no glamour dos vestidos dourados com muito brilho. O tom, associado à riqueza e à prosperidade, deixou as curvas das famosos realçadas.



O branco, tradicionalmente associado à paz e à renovação, foi a opção de Ana Paula Siebert, Deborah Secco, Paolla Oliveira, Juliette, Gkay e Virginia Fonseca. Cada uma trouxe sua própria interpretação do clássico.



A cor prata, sinônimo de brilho e modernidade, também marcou presença. Gabi Martins, Maiara, Bianca Andrade e Giovanna Ewbank escolheram roupas nessa tonalidade para chegarem em 2025 com tudo.

