Na Itália, Catia Fonseca faz planos para o novo ano e prioriza descanso: ’Curtir as minhas férias’ - Reprodução / Instagram

Na Itália, Catia Fonseca faz planos para o novo ano e prioriza descanso: ’Curtir as minhas férias’Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2025 05:00

Rio - Catia Fonseca, de 55 anos, é um rosto conhecido pelos telespectadores por apresentar programas de entretenimento há cerca de 30 anos. A comunicadora, que comanda o "Melhor da Tarde", da Band, curte o início desse ano na Itália, com o marido, o diretor de televisão Rodrigo Riccó. Depois de 'recarregar as energias' nas férias, a jornalista pretende se dedicar a novos projetos profissionais, além da atração na TV.

fotogaleria

"Além do 'Melhor da Tarde', neste ano que começou quero produzir mais para meus canais pessoais, dar uma atenção especial para o meu site e explorar também outros formatos. Mas por enquanto estou focada mesmo em curtir as minhas férias com o Rodrigo", destaca Cátia.



Junto desde 2013, o casal chegou em terras italianas no dia 26 de dezembro para uma viagem de 30 dias com roteiro por Roma, Florença e Milão. A apresentadora conta quais foram os destinos preferidos até o momento. "Já me encantei com a viagem de trem entre Roma e Florença à 250 km por hora, com as fascinantes Portas Romanas, parte das antigas muralhas de Florença, como também com a Catedral Duomo, segunda maior igreja do mundo", lista.



A comunicadora também revela que além de experiências incríveis, também enfrentou alguns desafios durante a estadia em Arezzo, cidade da Toscana. "Vivemos o perrengue de perder a reserva do carro, errar a estação de trem, mas o povo e a cidade são lindos", pondera.



Mesmo de férias, Catia tem utilizado as redes sociais para compartilhar com os seguidores detalhes dos passeios pelo país europeu. "Eu adoro essa troca com o público. Pego dicas maravilhosas para as nossas andanças durante as nossas viagens e também compartilho dicas bacanas. Mesmo para aqueles que não pretendem ou não podem passar por onde viajamos, acredito que um pouco da história local e curiosidades sobre os lugares são sempre bem-vindas", acredita.



Além de casados, Catia e Rodrigo trabalharam juntos por muitos anos. Ela, então, revela como eles conseguem conciliar a vida pessoal e profissional. "Nós nos respeitamos como casal e também como profissionais. Sabemos separar bem as funções de cada um".

'Acordo motivada todos os dias'



À frente do "Melhor da Tarde" desde 2018, Catia avalia sua trajetória na atração. "São quase sete anos participando, pensando e criando junto com a minha equipe um programa diário e dinâmico. São muitos desafios para oferecer entretenimento e informação para o público. Acordo motivada todos os dias para que cada programa seja o melhor é isso que me move", entrega.

Na atração, ela ensina receitas e destaca que prefere mostrar ao público pratos práticos e acessíveis. "Se tornam dicas preciosas para aqueles que estão em busca de uma melhor alimentação", acredita. Quando não está trabalhando, a comunicadora também gosta de ir para à cozinha preparar suas refeições diárias.

Já nos momentos de lazer e descanso, Cátia curte "viajar e explorar lugares diferentes". "Geralmente aos finais de semana, eu e o Rodrigo costumamos passear por São Paulo e conhecer restaurantes, locais que ainda não conhecemos e também curtir a nossa casa, que geralmente durante a semana não dá".

Riccó era o diretor do "Melhor da Tarde" mas foi demitido em 20 de dezembro. Com isso, surgiram rumores de que a apresentadora deixaria o comando da atração. No entanto, Catia garante que está de férias para recarregar as energias, mas que retornará: "Vou continuar e retorno no dia 3 de fevereiro com todo gás".

Desafios



Cátia já comandou várias atrações como "Note e Anote (1999)", da Record, e "Mulheres (2002)", da Gazeta, e reflete que manter o interesse do público durante todos esses anos é o seu maior desafio. "Nestes 30 anos de televisão, apresentando programas de entretenimento ao vivo, acredito que um dos maiores desafios é manter o público interessado nas nossas matérias, entrevistas e também na confiança no conteúdo que trazemos. Manter esse vínculo com os telespectadores é o mais desafiador, mas também o mais instigante".

Experiente, a jornalista comenta que consegue contornar as saias-justas - comuns em programas ao vivo - graças ao trabalho em equipe. "Esses episódios acabam se tornando uma piada interna e nos divertimos depois. Nunca passei por algo que me desconcentrasse do que estava acontecendo, mas sei que não estou livre disso", frisa.

Entre as entrevistas mais marcantes da carreira, Cátia cita a de Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabella Nardoni. "A força dela para trabalhar por uma causa que está centrada no acolhimento de crianças, agora que entrou para a vida pública como vereadora de São Paulo, mesmo depois de uma tragédia, que afeta a sua vida e a da sua família até hoje, me faz achar um momento bem especial do programa". A criança, de 5 anos, morreu em 2008 e o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo homicídio.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa