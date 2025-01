Em NY, Angélica e Luciano Huck vão ao cinema assistir ’Ainda Estou Aqui’: ’Lotado’ - Reprodução / Instagram

Em NY, Angélica e Luciano Huck vão ao cinema assistir ’Ainda Estou Aqui’: ’Lotado’Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 08:22 | Atualizado 24/01/2025 08:22

Rio - Angélica, de 51 anos, e Luciano Huck, de 53, estão em Nova York, nos Estados Unidos, e foram ao cinema assistir o filme "Ainda Estou Aqui", após o longa nacional ter sido indicado a três categorias do Oscar 2025 : Melhor Filme Internacional, Melhor Filme - feito inédito para o Brasil - e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

fotogaleria

"Filme lindo, necessário e bonito", iniciou Huck nos stories do Instagram. "Chorei, dei risada, me emocionei com a atuação da Nanda [Fernanda Torres] que é absurda, as crianças... E o mais emocionante, olhar o cinema lotado, e as pessoas gargalhando e chorando, conhecendo a nossa história", continuou Angélica. "Não tinha um lugar no cinema em Nova York, numa quinta à noite. A trilha sonora linda", disse o apresentador. "E ninguém dá um pio o filme inteiro, fica todo mundo sem se mover na cadeira", completou a loira. "E dona Fernanda [Montenegro] no final?!" finalizou Luciano. "Filme lindo, necessário e bonito", iniciou Huck nos stories do Instagram. "Chorei, dei risada, me emocionei com a atuação da Nanda [Fernanda Torres] que é absurda, as crianças... E o mais emocionante, olhar o cinema lotado, e as pessoas gargalhando e chorando, conhecendo a nossa história", continuou Angélica. "Não tinha um lugar no cinema em Nova York, numa quinta à noite. A trilha sonora linda", disse o apresentador. "E ninguém dá um pio o filme inteiro, fica todo mundo sem se mover na cadeira", completou a loira. "E dona Fernanda [Montenegro] no final?!" finalizou Luciano.

Em outra publicação, o casal posou juntinho ao sair da sala de cinema bem agasalhados, para se protegerem das baixas temperaturas. Eles destacaram a emoção de prestigiar o filme brasileiro. "Emocionados e felizes. Viva a arte. Viva o cinema do nosso Brasil". Angélica e Huck são casados há 20 anos. Eles são pais de Joaquim, de 19 anos, Benício, de 17 e Eva, de 12.

Sucesso de 'Ainda Estou Aqui'

O filme estreou no Brasil em 7 de novembro e fez sucesso com o público, já que levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas. Além disso, foi indicado a várias premiações internacionais. No início deste mês, Fernanda Torres venceu na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro. A artista concorreu com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março.



Na trama, dirigida por Walter Salles, Eunice Paiva (Fernanda Torres) é casada com Rubens Paiva (Selton Mello), e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do ex-deputado e se reinventar para criar os cinco filhos sozinha. Fernanda Montenegro interpreta a versão mais velha da personagem da filha. O filme é baseado no livro do filho do casal, o escritor Marcelo Paiva.