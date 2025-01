Recém-solteira, Pitty relaxa em praia na Bahia - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 08:50

Rio - Pitty, de 42 anos, aproveitou para relaxar em uma praia de Arembepe, na Bahia, nesta quinta-feira (23). Através das redes sociais, a cantora - que recentemente anunciou o fim do casamento com Daniel Weksler - publicou um compilado de fotos antes de se apresentar no Festival de Verão Salvador, que acontece no próximo final de semana.

"Sal na cabeça, no corpo, o azul que só tem lá, bunda rosa, frutinhas maravilhosas, 'reload' de dendê e 'relax' que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu a dona do hit "Teto de Vidro" na legenda da publicação. Nos registros, a atriz posa para cliques vestindo um biquíni preto. Além de curtir sol e mar, ela se deliciou com alguns quitutes. "Sal na cabeça, no corpo, o azul que só tem lá, bunda rosa, frutinhas maravilhosas, 'reload' de dendê e 'relax' que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu a dona do hit "Teto de Vidro" na legenda da publicação. Nos registros, a atriz posa para cliques vestindo um biquíni preto. Além de curtir sol e mar, ela se deliciou com alguns quitutes.

Nos comentários da publicação, os fãs não economizaram nos elogios. "Essa mulher é muito gata", disse uma usuária do Instagram. "Linda, leve e livre", expressou outra pessoa. "Maravilhosa", opinou uma terceira internauta.

Na última semana, a cantora anunciou o término do casamento com o baterista o baterista Daniel Weksler, integrante da banda NX Zero. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou a decisão do casal de encerrar a relação, que durou 14 anos.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", escreveu a artista junto de uma foto das mãos do ex-casal sobre a grama.