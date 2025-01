Débora Bloch posa com novo cabelo para viver Odete Roitman em Vale Tudo - Catarina Ribeiro / TV Globo

Publicado 24/01/2025 12:01 | Atualizado 24/01/2025 12:15

Rio - Débora Bloch, de 61 anos, mudou o visual viver Odete Roitman, vilã no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Na foto divulgada pela TV Globlo, nesta sexta-feira (24), a atriz apareceu com os fios mais curtos e loiros, ao contrário da primeira versão, interpretada por Beatriz Segall.

"Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando", anunciou a veterana.

Responsável pela caracterização da novela, Rosemary Paiva, ao lado de Marcelo Dias, contou que o loiro, tinha sido uma cor descartada para a personagem, mas ao longo do processo, voltou a ser considerado. "Queríamos ela fria, para ajudar na imagem 'de cruel' da Odete. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende", relatou.

Com previsão de estreia para março desse ano, a novela "Vale Tudo", agora com autoria de Manuela Dias, gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos), sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil. O embate entre elas vai mobilizar todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão "Quem matou Odete Roitman?" promete novas emoções com a possibilidade de um desfecho diferente.