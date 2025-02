Giovanna e Maike - Reprodução/Globo

Giovanna e MaikeReprodução/Globo

Publicado 02/02/2025 09:02

Rio - Maike e Giovanna se beijaram no Quarto Fantástico do BBB 25. Depois de conversarem ao longo da Festa sobre a situação deles, durante na madrugada deste domingo (2), o beijo entre os dois aconteceu! Apesar de estar dormindo no Quarto Nordeste, sister foi se encontrar com o brother no cômodo de cima. Antes disso, os dois já haviam dado um selinho.

Durante o show de Ivete Sangalo, a cantora até tentou incentivar um beijo entre os dois, mas sem sucesso. Ainda durante a festa, Giovanna cogitou que Maike estaria interessado por outra, o que também foi negado pelo brother. Em conversa com Gabriel, o representante comercial confirmou que iria rolar algo entre os dois.