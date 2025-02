Em Porto de Galinhas, Sheron Menezzes curte dia ensolarado - Reprodução de vídeo / Instagram

Em Porto de Galinhas, Sheron Menezzes curte dia ensolaradoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/02/2025 10:13

Rio - Sheron Menezzes, de 41 anos, está curtindo uma viagem em Porto de Galinhas, praia de Pernambuco. A atriz compartilhou nas redes sociais um vídeo aproveitando o dia ensolarado em uma piscina com vista para o mar.

No registro, a artista faz charme e sorri para a câmara, além de admirar o cenário paradisíaco do lugar. Para compor o visual praiano, a atriz vestiu biquíni laranja, usou cabelo preso, óculos escuros e mais acessórios.Nos comentários da publicação, internautas não economizaram nos elogios. "Que mulher linda! Espetáculo", opinou um fã. "Deusa", expressou outro usuário do Instagram. "Lindíssima e perfeitíssima", comentou outra pessoa.