Virginia Fonseca e mais personalidades marcam presença em reestreia de Neymar no SantosReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 08:04

Rio - Diversas personalidades marcaram presença na reestreia de Neymar no Santos , na noite desta quarta-feira (5), no mesmo dia em que o jogador de futebol completou 33 anos. Para celebrar o momento especial, o craque recebeu convidados na Vila Belmiro, no jogo do Peixe contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A namorada do jogador, Bruna Biancardi , de 33 anos, foi acompanhada da filha do casal, Mavie, de 1 ano e quatro meses. Para a ocasião, a influenciadora digital vestiu terninho preto com a blusa do Santos, deixando a barriguinha de gravidez à mostra, já que está gerando a segunda filha deles, que se chamará Mel. "Todo mundo aqui pra ver você brilhando, amor. Que Deus te proteja", desejou a modelo, através dos stories do Instagram.A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, também marcaram presença. "Rolê de hoje está diferente!!! Hoje é Neyday. Pra cima", escreveu a empresária na legenda de uma publicação na mesma rede social.Neymar também foi prestigiado por amigos de longa data: o surfista Gabriel Medina e o jogador de vôlei da seleção brasileira Bruninho Rezende. A dupla compartilhou registros nos stories, em que posou sorridente na arquibancada segurando a 'camisa 10' do craque.Apesar da torcida estrelada, os times paulistanos empataram em 1 a 1. O jogo marcou o retorno de Neymar ao campo que iniciou a carreira, após passagens pelo Barcelona, PSG e Al-Hilal.