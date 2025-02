Leticia Spiller se refresca em banho de cachoeira - Reprodução / Instagram

Leticia Spiller se refresca em banho de cachoeiraReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 08:39

Rio - Leticia Spiller, de 51 anos, aproveitou um momento de descanso, nesta quarta-feira (5). Através das redes sociais, a atriz compartilhou um compilado de fotos se refrescando durante um banho de cachoeira.

"Incidências. Frente e verso. Meu inverso que é espelho. Natureza", refletiu Leticia na legenda do post. Na sequência de fotos, a atriz posa de biquíni laranja. Ela também mostrou que aproveitou o momento de relaxamento para renovar o bronzeado e colocar a leitura em dia. Para proteger o rosto dos raios solares, ela usou boné.Internautas não pouparam elogios. "Que delícia! Nesse calor, um banho nesse lugar na natureza deve ser maravilho", disse uma usuária do Instagram. "Linda e que paz que esse lugar traz", expressou uma fã. "Tão linda igual a natureza", opinou outra pessoa.Leticia é mãe de Pedro Novaes, de 28 anos, e Stella Loureiro, de 14. O primogênito é fruto do antigo casamento com o ator Marcello Novaes. O herdeiro seguiu os passos artísticos dos pais e integra o elenco da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", interpretando o personagem Beto. Já a caçula é do relacionamento anterior com Lucas Loureiro.