De biquíni, Lauana Prado exibe abdômen definido em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

De biquíni, Lauana Prado exibe abdômen definido em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 09:36

Rio - Lauana Prado, de 35 anos, compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (5), que está aproveitando as férias em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. A cantora mostrou detalhes da pousada em que se hospedou, além de posar para cliques.

fotogaleria

"Noronha, mal te conheço já te amo! Play nas férias, 'irrull'", escreveu a sertaneja na legenda da publicação. Para a ocasião, a cantora escolheu um visual bem praiano, composto por biquíni vermelho e saída de praia branca, exibindo o abdômen definido. Para completar o look, ela usou bolsa de luxo, acessórios e óculos de sol.A cantora também mostrou que se hospedou em uma pousada com direito a decoração personalizada. Além disso, a suíte tem banheira com vista para belezas naturais de tirar o fôlego. "Vou buscar sossego, paz e tranquilidade nesses dias", disse Lauana.