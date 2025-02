Tatá Werneck comunica morte da avó - Reprodução do Instagram

Tatá Werneck comunica morte da avóReprodução do Instagram

Publicado 18/02/2025 07:37 | Atualizado 18/02/2025 07:37

Rio - Tata Werneck usou o Instagram, na noite desta segunda-feira (17), para lamentar a morte da avó Vera, aos 89 anos. A apresentadora e atriz compartilhou algumas fotos da familiar, falou sobre a saudade e prometeu que vai seguir alguns conselhos dados por ela.

"Vovó partiu. Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê. Impecável . Digna. Elegante. O mesmo cheirinho, desde sempre. Estava animada para comemorar seus 90 anos. Mas a gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E tenho a sorte de ter uma família com muita fé. Agradeço a Deus por permitir que fosse cumprida a ordem natural da vida. Os avós vão embora antes e deixam a gente cheios de saudade", escreveu Tatá na legenda.

"Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar para não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci", completou.

Nos comentários, a mulher de Rafael Vitti e mamãe de Clara Maria recebeu o apoio de amigos famosos. "Meus sentimentos! Abraço de amor em todos aí", disse Fabiula Nascimento. "Sinto muito", afirmou Eliana. "Força . Ela vai cuidar de você de uma outra maneira agora", destacou André Marques. "Minha querida , meus sentimentos um abraço cheio de carinho pra você e família", declarou Angélica.

"Oh, minha querida, Tatá receba meu amor em seu coração. Rezei muito por ela e por você também. Esse momento é difícil mas inevitável, você sabe que o amor transcende tudo, ele ultrapassa as barreiras do tempo e da matéria. Ela estará sempre em você, e quando diminuir sua dor ela estará também em seu sorriso. Força para passar por esse momento e amor para te ajudar a compreender melhor cada passo dessa nova jornada , receba meu abraço em seu coração", comentou Beth Goulart.