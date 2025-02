Chico Buarque e João Bosco - Webert Belicio / Agnews

Publicado 20/02/2025 07:37 | Atualizado 20/02/2025 08:56

Rio - O tradicional Show de Verão Mangueira promoveu o encontro de grandes artistas no Vivo Rio, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (19). Alcione, Chico Buarque, João Bosco, Leci Brandão, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares foram alguns dos artistas que participaram do evento.

Além dos maiores sucessos, as estrelas também cantaram juntas e animaram a plateia. Chico dividiu os vocais com João na canção "Sinhá". Já Alcione cantou "Edital" com Xande. Mariene e Pretinho da Serrinha entoaram a música "É D'oxum - Jauperi". Leci empolgou ao som de "Zé do Caroço".

Celebrando o enredo do próximo carnaval da escola, "À Flor da Terra – No Rio da Negritude entre Dores e Paixões’" de autoria do carnavalesco Sidnei França, o show ainda teve a participação especial da Velha Guarda Musical da Mangueira, dos intérpretes Marquinhos Art´Samba e Dowglas Diniz e da bateria da Verde e Rosa. Na plateia, Maria Eduarda Carvalho, a Teresa de "Garota do Momento", e Chico Brown conferiram as apresentações.

Antes do evento, Chico publicou uma foto ao lado de Xande de Pilares e João Bosco: "Um time desses, só mesmo a verde e rosa para reunir", celebrou.

O Show de Verão da Mangueira foi criado para o carnaval de 1998, quando Chico Buarque foi enredo da escola e levou a Verde e Rosa a mais um campeonato. De lá para cá, participaram do evento grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa, Maria Bethânia, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Maria Rita, entre outros.