Aurora, filha de Duda Reis, completou 1 mês de vida Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 09:04

Rio - Duda Reis, de 23 anos, exibiu as estrias que apareceram após dar à luz a Aurora, que nasceu no dia 2 de janeiro, fruto do casamento com o empresário Edu Nunes. Durante uma interação com seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, a modelo contou, nesta quarta-feira (19), que os traços começaram a aparecer bem mais quando emagreceu e relatou que vai começar a fazer alguns tratamentos para melhorar o aspecto deles.

"Nossa! No final da gestação estourou muita estria em mim. Não tive nada na barriga, tive no bumbum só. Depois que a Aurora nasceu, quando comecei a perder peso, elas apareceram bem mais. Agora vou começar alguns tratamentos para melhorar o aspecto delas", disse ela.

A atriz também contou sobre a parte mais desafiadora da maternidade. "Pra mim, a parte mais desafiadora são as pessoas dando pitacos na criação do seu filho, mesmo você não pedindo. Eu sempre respondo assim: 'Obrigada. Mas eu sou mãe e sei o que eu estou fazendo'. E de fato, eu sou a mãe e sei o que eu estou fazendo. E se eu precisar de algo, peço orientação para os médicos e profissionais que acompanham a minha filha. Me sinto bem amparada. Obrigada", declarou.