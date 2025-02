Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês - Reprodução do Instagram

Publicado 27/02/2025 10:17

Rio - Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega, de 77 anos, apareceu sorridente em um clique publicado pela mulher, Renata Nóbrega, no Instagram, nesta quarta-feira (26). A médica ainda tranquilizou os fãs e atualizou o estado de saúde do amado.

"Ele está ótimo! Pegou um vírus e qualquer notícia diferente isso não é verdade", comentou Renata. "Ele está ótimo! Pegou um vírus e qualquer notícia diferente isso não é verdade", comentou Renata.