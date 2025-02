Paul Rudd, Selton Mello e Jack Black nas gravações do filme 'Anaconda' - Reprodução / Instagram

Paul Rudd, Selton Mello e Jack Black nas gravações do filme 'Anaconda' Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2025 16:15 | Atualizado 27/02/2025 16:16

Rio - Selton Mello comemorou, nesta quinta-feira (27), o fim das filmagens do filme "Anaconda", que tem estreia prevista para o final de 2025. Nas redes sociais, o ator compartilhou detalhes sobre o trabalho e sua empolgação com o projeto internacional.



"Fim das filmagens, uma experiência inesquecível. Paul Rudd e Jack Black, dois atores extraordinários, mas melhor que isso: duas pessoas extraordinárias. Não é remake, não é sequência. Em breve em um cinema perto de você. Steve, Thandiwe, Daniela. Novos amigos, novos aprendizados. Faço minha mala muito feliz pelo que vivi. Novos rumos, novos experimentos. Tom, Kevin, Sony Pictures. Obrigado a todos", escreveu o artista na legenda ao publicar uma foto ao lado dos atores Paul Rudd e Jack Black.



Agora, o Selton se prepara para um momento especial: sua presença na cerimônia do Oscar, que acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. "Agora parto para uma missão nobre: Ir ali representar meu país no Oscar", concluiu.



O filme Ainda Estou Aqui, no qual interpretou Rubens Paiva, concorre às categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Além disso, Fernanda Torres, que deu vida à personagem Eunice Paiva, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz.