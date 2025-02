Samara Felippo - reprodução Instagram

Publicado 27/02/2025 16:22 | Atualizado 27/02/2025 16:41

Rio - Samara Felippo movimentou as redes sociais ao compartilhar nos Stories do Instagram uma retrospectiva de seus cortes e cores de cabelo. Entre as imagens, a atriz incluiu uma selfie ousada, na qual aparece completamente nua deitada na cama. Em tom descontraído, Samara comentou: "Esse... ahh, e o cabelo. Pera", referindo-se às diversas transformações capilares que já adotou, incluindo fios curtos, longos, loiros, pretos, castanhos, vermelhos e até grisalhos.



No podcast "Exaustas", Samara falou abertamente sobre seu relacionamento de mais de dez anos com o humorista Elidio Sanna. A atriz revelou que, embora mantenham um namoro aberto, não tem interesse em se envolver emocionalmente com outras pessoas. "Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento", afirmou.Samara destacou a importância da liberdade mútua e do respeito no relacionamento. "Estou em lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que a gente se respeita. Quero viver com essa pessoa, quero voltar para casa, cheirar ele, beijar ele, dividir, partilhar a vida com ele", disse a atriz.Embora o casal tenha um acordo de liberdade sexual, Samara prefere não saber se Elidio se envolver com outra pessoa. "A partir do princípio que somos livres, mas dentro de um acordo, não quero saber. Essa é a minha vontade dentro dessa relação. Não me conta, não quero saber, você é livre e seu corpo é livre", explicou. No entanto, caso haja envolvimento emocional, ela deseja ser informada: "Se se apaixonar, divide comigo. Tenho o direito de saber se quero continuar ou não [com o relacionamento]".