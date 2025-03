Bianca Bin - Reprodução Instagram

Publicado 26/03/2025 11:12

Rio - Bianca Bin, de 34 anos, mostrou os lábios inchados após sofrer uma reação alérgica. A atriz contou, através do Instagram Stories, nesta terça-feira (25), que levou uma picada e declarou que a situação aconteceu prestes a embarcar no avião com destino ao Rio, para os compromissos com a novela "Êta Mundo Melhor", continuação de "Êta Mundo Bom".

"Estou no aeroporto esperando o voo para o Rio de Janeiro que amanhã tem prova de roupa e leitura com todo o elenco de 'Êta Mundo Melhor', e olha o que me aconteceu. Eu estou tão animada que eu levei uma picada. Com certeza foi uma picada", disse ela.

Bianca relatou os sintomas que estava sentindo. "E está inchando, eu sou alérgica. Foi agora. Sai de casa sem isso e 10 minutos depois eu estava assim. Está coçando e queimando. Parece herpes, né? Mas não é. É alergia", comentou.

Já no quarto de hotel com o marido, Sérgio Guizé, a artista mostrou que seus lábios estavam um pouco melhor: "Meu amigo Pedro falou que era estresse, mas não é. É picada. Tanto que já desinchou", afirmou.