Anitta durante festa de aniversárioReprodução do Instagram

Publicado 26/03/2025 10:27

Rio - Anitta completa 32 anos no domingo (30), mas as comemorações já começaram. A cantora reuniu amigos e familiares, nesta segunda-feira (24), em sua primeira festa, que contou com a apresentação do músico americano Krishna Das, um dos maiores cantores de mantras hindus.

"Ainda não acredito que tive a honra de ter Krishna Das cantando na minha celebração do aniversário. Eu me sinto tão grata e abençoada", escreveu Anitta no Instagram.

A artista ainda explicou que vai promover mais eventos durante a semana. "Como vocês sabem, eu amo celebrar meu aniversário. Esse ano decidi fazer uma semana inteirinha de festa, demonstrando o quanto estou grata pela minha vida. Na primeira festa da semana tive a honra de receber um ídolo que nunca imaginei que teria na minha casa cantando para todos nós. Gratidão a todos da equipe do Krishna Das, a minha família, meus amigos e todos que se juntaram hoje nessa vibração incrível. Meu coração está transbordando de felicidade, gratidão e amor incondicional", afirmou.







Nos registros da comemoração, Anitta aparece meditando, dançando e até recebendo uma 'chuva' de pétalas de rosas. Após a festa, a cantora recebeu uma massagem e adiantou que sua segunda celebração terá o show do cantor Xanddy. "Gratidão por mais um ano alegrando meu aniversário", agradeceu.