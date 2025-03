’Fez eu sair de pijama para o veterinário’, diz Anitta ao relatar novo susto com cachorro - Reprodução / Instagram

’Fez eu sair de pijama para o veterinário’, diz Anitta ao relatar novo susto com cachorroReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2025 09:00 | Atualizado 26/03/2025 09:02

Rio - Anitta, de 31 anos, levou mais um susto com o cachorro de estimação, Charlie. Através dos stories do Instagram, na noite desta terça-feira (25), a cantora relatou que o cãozinho - que já desapareceu no Natal e comeu porco-espinho - foi atacado por um bicho no jardim e precisou ser levado às pressas ao veterinário.

"As aventuras de Charlie. Ontem esse querido se meteu em alguma confusão com algum bicho no jardim e fez eu sair de pijama para o veterinário 24h pra cuidarem do machado. Não vou postar do momento porque ele estava com a cara toda ensanguentada, então a gente não precisa ver essa parte", escreveu Anitta.



Em seguida, mostrou o machucado na cabeça e cone para proteção. "Pois é... hoje a confusão do dia... me envolvi com outros bichos, agora eu estou todo lanhado e tenho que ficar preso dentro de casa usando esse negócio. Eu estou muito chateado", brincou a cantora, ao falar como se fosse o cachorro.



"Quase meia noite ontem esse peralta fazendo graça. Terceira vez no ano que ele vem pro hospital porque se meteu em maluquice. E já queria voltar pro furdunço hoje de novo", detalhou, ao mostrar uma foto do bichinho sendo atendido por profissionais.

Mais 'aventuras de Charlie'



E essa não foi a única vem que Charlie se 'aventurou'. Em janeiro deste ano, Anitta contou que o cachorrinho comeu um porco-espinho e ficou dias sem se alimentar devido os machucados. "Mordeu inteiro, ficou com a cara cheia de espinho e furada. Teve que ir ao veterinário tirar os espinhos da cara, Charlie? Po, tu não tem um segundo de paz, seu 'apronteiro'. Tu não dá um segundo para gente, menino. Como pode?".



E não para por aí. No dia 24 de dezembro, Charlie se assustou com os fogos de artifício e acabou cavando um buraco na Mansão da cantora, onde ficou preso. A noite de Natal foi transformada em uma grande mobilização por parte da artista e de sua família para tentar encontrar o bichinho. Depois de uma noite de intensas buscas, o animal foi achado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).