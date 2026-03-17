Ex de Jojo Todynho explica reuniões com equipe de Lucas Souza - Reprodução / Instagram

Ex de Jojo Todynho explica reuniões com equipe de Lucas Souza Reprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 13:42 | Atualizado 17/03/2026 13:47

Rio - O empresário Thiago Gonçalves, que encerrou recentemente o relacionamento com Jojo Todynho, veio a público para esclarecer rumores envolvendo seu nome e o de Lucas Souza, ex-marido da artista.

Em publicação nas redes sociais, ele confirmou que houve contato com a equipe de Lucas, mas negou qualquer intenção de ganhar visibilidade ou garantir participação em eventos como o "Fight Music Show".

Segundo Thiago, o primeiro contato aconteceu em meio às trocas de provocações entre Jojo e Lucas. “Movido por um senso de proteção, fiz um contato pontual com Irinaldo e seu assessorado, Lucas, com o único objetivo de contribuir para que aquela situação fosse apaziguada”, afirmou.

Ele também detalhou um segundo encontro, que, de acordo com sua versão, teve caráter estritamente profissional. “Recentemente, estive com o assessor em um encontro relacionado a projetos de trabalho vinculados à empresa da qual sou sócio”, explicou. O empresário reforçou que “esses dois episódios são distintos” e não têm ligação com acusações de que teria buscado “orientações sobre fama ou sugerido qualquer tipo de disputa de ‘Fight Music Show’”.

Ainda no desabafo, Thiago criticou a repercussão do caso. “Lamentavelmente, outras pessoas têm divulgado informações distorcidas, tentando se beneficiar de polêmicas que não correspondem à realidade”, disse.

Ele também destacou o momento delicado de saúde que enfrenta. Após sofrer um infarto e receber alta recentemente, afirmou que pretende se afastar de novas manifestações públicas. “Por respeito a este momento delicado de recuperação, poucos dias após a alta hospitalar, não pretendo me pronunciar novamente sobre esse assunto. Neste momento, minha prioridade é dedicar-me plenamente ao meu processo de recuperação”, declarou.

A separação do casal ocorre pouco tempo depois do episódio de saúde. Na ocasião, Jojo chegou a defendê-lo publicamente de rumores sobre o uso de anabolizantes como possível causa do mal-estar.