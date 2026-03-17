Dennis se pronuncia sobre equívoco em direitos autorais de hit do funk após desabafo de Tati Quebra Barraco - Reprodução / Instagram

Dennis se pronuncia sobre equívoco em direitos autorais de hit do funk após desabafo de Tati Quebra BarracoReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 12:41





Em vídeo publicado no stories do Instagram, Dennis disse que houve um equívoco nos registros feitos ainda no começo de sua carreira, quando atuava na equipe Furacão 2000. Ele explicou que, à época, assinou documentos sem pleno entendimento sobre direitos autorais.



“A Tati fez uma publicação que envolve meu nome sobre a música Barraco II, que eu produzi nos anos 2000. Tocou bastante aqui no Rio naquela fase do início dos bondes, da explosão do funk dos anos 2000. Nesta época, eu era menor e, depois que eu fiquei maior, o pessoal do Furacão 2000 falou que tinha que fazer alguns registros das músicas que eu vinha produzindo. Com isso, foi me dado um papel com um monte de músicas que eu tinha produzido. Algumas eu escrevi e outras não. Todas eu produzi, mas nem todas eu escrevi. Uma das que eu não escrevi era da Tati e estava neste documento. Até então não entendia direito de direitos autorais”, afirmou.



O DJ ressaltou que a situação já havia sido revista anos depois, quando Marlboro entrou em contato para tratar da autoria da música. “Vinte anos depois, o Malboro entrou em contato comigo. Ele disse que estava organizando a vida da Tati e que tinha uma música em meu nome, mas que ela dizia que era dela. Eu disse que a música realmente não era minha, que eu só tinha produzido. Ele pediu para eu fazer uma carta afirmando isso. Falei que faria e que devolveria, inclusive, o que eu tinha recebido com essa música. Disse que não queria problema com ninguém, muito menos com a Tati, que é uma querida”, explicou.



Dennis afirma que formalizou esse reconhecimento em 2020, com o envio de um documento no qual abre mão da autoria da canção. “Para mim, estava solucionado! Foi um erro. Nessa época, as coisas lá no Furacão não eram organizadas em relação a isso. As pessoas que trabalhavam lá não sabiam muitas coisas. Reparei meu erro. Daí por diante, a música passou a ser administrada pela empresa do DJ Marlboro”, disse.



Após a repercussão recente, o artista contou que entrou em contato direto com Tati para tentar resolver a situação sem intermediários. “Fiquei sabendo dessa história ontem e imediatamente mandei uma mensagem para a Tati. Disse que queria falar com ela sem intermediários, já que o Malboro intermediou durante esses anos”, relatou.



Apesar de a conversa ainda não ter ocorrido, Dennis afirmou que solicitou a devolução de R$ 1.203,75, valor que recebeu pela obra, para que seja repassado à cantora. Ele também divulgou mensagens que mostram a tentativa de diálogo.

Rio - Dennis DJ decidiu se pronunciar novamente após a repercussão do desabafo de Tati Quebra Barraco sobre os direitos autorais do clássico “Barraco II” , sucesso do início dos anos 2000. A fala do artista busca esclarecer o problema envolvendo a autoria da faixa e também sua relação com DJ Marlboro.Em vídeo publicado no stories do Instagram, Dennis disse que houve um equívoco nos registros feitos ainda no começo de sua carreira, quando atuava na equipe Furacão 2000. Ele explicou que, à época, assinou documentos sem pleno entendimento sobre direitos autorais.“A Tati fez uma publicação que envolve meu nome sobre a música Barraco II, que eu produzi nos anos 2000. Tocou bastante aqui no Rio naquela fase do início dos bondes, da explosão do funk dos anos 2000. Nesta época, eu era menor e, depois que eu fiquei maior, o pessoal do Furacão 2000 falou que tinha que fazer alguns registros das músicas que eu vinha produzindo. Com isso, foi me dado um papel com um monte de músicas que eu tinha produzido. Algumas eu escrevi e outras não. Todas eu produzi, mas nem todas eu escrevi. Uma das que eu não escrevi era da Tati e estava neste documento. Até então não entendia direito de direitos autorais”, afirmou.O DJ ressaltou que a situação já havia sido revista anos depois, quando Marlboro entrou em contato para tratar da autoria da música. “Vinte anos depois, o Malboro entrou em contato comigo. Ele disse que estava organizando a vida da Tati e que tinha uma música em meu nome, mas que ela dizia que era dela. Eu disse que a música realmente não era minha, que eu só tinha produzido. Ele pediu para eu fazer uma carta afirmando isso. Falei que faria e que devolveria, inclusive, o que eu tinha recebido com essa música. Disse que não queria problema com ninguém, muito menos com a Tati, que é uma querida”, explicou.Dennis afirma que formalizou esse reconhecimento em 2020, com o envio de um documento no qual abre mão da autoria da canção. “Para mim, estava solucionado! Foi um erro. Nessa época, as coisas lá no Furacão não eram organizadas em relação a isso. As pessoas que trabalhavam lá não sabiam muitas coisas. Reparei meu erro. Daí por diante, a música passou a ser administrada pela empresa do DJ Marlboro”, disse.Após a repercussão recente, o artista contou que entrou em contato direto com Tati para tentar resolver a situação sem intermediários. “Fiquei sabendo dessa história ontem e imediatamente mandei uma mensagem para a Tati. Disse que queria falar com ela sem intermediários, já que o Malboro intermediou durante esses anos”, relatou.Apesar de a conversa ainda não ter ocorrido, Dennis afirmou que solicitou a devolução de R$ 1.203,75, valor que recebeu pela obra, para que seja repassado à cantora. Ele também divulgou mensagens que mostram a tentativa de diálogo.

Assunto concluído com Dennis Dj! pic.twitter.com/SyWYU5YuFy — Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) March 16, 2026

Entenda



Tudo começou quando Tati Quebra Barraco expôs sua insatisfação nas redes sociais e afirmou que nunca recebeu pelos direitos de “Barraco II”, além de citar outras músicas.



“A música Barraco II é da minha autoria, sendo que eu não recebo até hoje. São dois DJs que recebem esse dinheiro. Um é o Dennis DJ. Beleza, já passou. Não recebo, vou correr atrás dos meus direitos. ‘Bota na boca, bota na cara’ também é de minha autoria. Hoje eu ganhei os créditos da música São Paulo, que tem vários DJs envolvidos”, declarou.



A funkeira também desabafou sobre o histórico de conflitos envolvendo sua obra. “Eu venho sendo massacrada desde sempre, até porque eu era ingênua. Fui notificada pelo DJ Marlboro, porque ele tinha editado a minha música há uns 5 anos, uma música que tem 22 anos. É massacre atrás de massacre. É muita injustiça. Já estou sufocada. Não é de hoje que venho sendo apunhalada”, afirmou.