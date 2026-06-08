Prazo para escolha do Rock in Rio Card acaba no dia 8 de junho Divulgação
4 de setembro
Palco Mundo
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Palco Sunset
Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
Hot Milk
Detonautas convidam Biquini
Di Ferrero
Espaço Favela
MC Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N
New Dance Order
Steve Angello
GIU x Carola
ATKÖ
Cat Dealers
Global Village
Paulinho Moska
Leela
Giovanna Moraes
Supernova
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock in Gil com Larissa Luz
Chady
5 de setembro
Palco Mundo
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK (Machine Gun Kelly)
Sepultura
Palco Sunset
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
Espaço Favela
Major RD
Canto Cego
Quantum
New Dance Order
James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
Global Village
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Supernova
Supercombo
Lvcas
MC Taya
Zero
6 de setembro
Palco Mundo
Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho - Encontro Formação Original
Palco Sunset
NE-YO
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema
Espaço Favela
Xamã
Rael
Budah
New Dance Order
Meduza³
Liu
Casa Bonita - Brisotti e Viot
Sofi Tukker
Global Village
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
Supernova
João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório.
7 de setembro
Palco Mundo
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
Espaço Favela
Belo
Mart’nália
Tiee
New Dance Order
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & simo not simon
Max Styler
Global Village
João Bosco
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
Supernova
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
11 de setembro
Palco Mundo
Stray Kids
Alok
HWASA
NEXZ
Palco Sunset
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convidam Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Espaço Favela
MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier e MC Carol
Caio Luccas
New Dance Order
Neelix e Vegas
Omiki
Departamento
Anna
Global Village
Soulidified
Rio Bronx
Lambateria convida Félix Robatto
Supernova
Nandatsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
12 de setembro
Palco Mundo
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Palco Sunset
Mumford & Sons
João Gomes com a Orquestra Brasileira
Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Espaço Favela
Timbalada
Priscilla Senna
Soul de Brasileiro
New Dance Order
Alok com o projeto inédito Rave The World
Alok & Family – Ekanta e Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
Global Village
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Supernova
Delacruz
Milo J
Yago Oproprio
Celo Dut.
13 de setembro
Palco Mundo
Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo
Palco Sunset
Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane
Espaço Favela
DENNIS
Suel
Marvvila
New Dance Order
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol - Maz, Antdot, Riascode e Bakka
Global Village
Haley Smalls
Lucy Alves
Kinnie
Supernova
Lourena
Sant
Bruna Black
AR Baby