Prazo para escolha do Rock in Rio Card acaba no dia 8 de junho Divulgação

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O Dia
Rio - As vendas gerais de ingressos para o Rock in Rio começam nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, exclusivamente online. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Zona Sudoeste do Rio, e reunirá grandes nomes da música. 
O ingresso de gramado, disponível por meio da plataforma Ticketmaster Brasil, custa R$ 870 a inteira, R$ 435 a meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. Já os ingressos para o Comfort Zone – nova modalidade de ingresso de gramado do Rock in Rio que permite que o público que adquirir acesse uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo e que conta com bares e banheiros exclusivos – terão valor de R$ 1.950 (inteira), R$ 975 (meia-entrada) e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. 
O pagamento poderá ser efetuado com cartões de crédito ou PIX. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. têm 15% de desconto na compra de ingressos (não cumulativo com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até 8x sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros. Há uma exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento. 
Para pagamento com PIX, basta utilizar o QR Code apresentado na tela final do processo de compra e realizar o pagamento. O prazo para efetuar a compra é de 10 minutos após a geração do código para pagamento. Os ingressos estarão garantidos e disponíveis apenas após a confirmação do pagamento.
Na venda de ingressos do Rock in Rio para o público em geral, os clientes podem comprar até 4 (quatro) ingressos por dia, podendo combinar ingressos de Gramado e Comfort Zone, com limite de até 1 meia-entrada por setor. Exclusivamente, pessoas com deficiência poderão selecionar, além do seu ingresso, 01 ingresso meia-entrada adicional para o seu acompanhante para cada dia comprado. Respeitando o limite de no máximo 04 ingressos por dia de festival em seu CPF.
Atenção
Para quem já adquiriu o Rock in Rio Card, o prazo para escolher o dia de uso do ingresso vai até esta segunda, ao meio-dia – etapa essencial para garantir presença na data desejada, antes que as opções se esgotem.
Confira o line-up:

4 de setembro

Palco Mundo
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins

Palco Sunset
Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
Hot Milk
Detonautas convidam Biquini
Di Ferrero

Espaço Favela
MC Rodrigo do CN
Hitmaker
GBZ7N

New Dance Order
Steve Angello
GIU x Carola
ATKÖ
Cat Dealers

Global Village
Paulinho Moska
Leela
Giovanna Moraes

Supernova
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock in Gil com Larissa Luz
Chady

5 de setembro

Palco Mundo
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK (Machine Gun Kelly)
Sepultura

Palco Sunset
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns

Espaço Favela
Major RD
Canto Cego
Quantum

New Dance Order
James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou

Global Village
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia

Supernova
Supercombo
Lvcas
MC Taya
Zero

6 de setembro

Palco Mundo
Calvin Harris
Black Eyed Peas
Nelly
Barão Vermelho - Encontro Formação Original

Palco Sunset
NE-YO
Jota Quest toca Tim Maia
BaianaSystem
Calema

Espaço Favela
Xamã
Rael
Budah

New Dance Order
Meduza³
Liu
Casa Bonita - Brisotti e Viot
Sofi Tukker

Global Village
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil

Supernova
João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório.

7 de setembro

Palco Mundo
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel

Espaço Favela
Belo
Mart’nália
Tiee

New Dance Order
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & simo not simon
Max Styler

Global Village
João Bosco
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá

Supernova
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui

11 de setembro

Palco Mundo
Stray Kids
Alok
HWASA
NEXZ

Palco Sunset
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convidam Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

Espaço Favela
MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Puterrier e MC Carol
Caio Luccas

New Dance Order
Neelix e Vegas
Omiki
Departamento
Anna

Global Village
Soulidified
Rio Bronx
Lambateria convida Félix Robatto

Supernova
Nandatsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio

Palco Sunset
Mumford & Sons
João Gomes com a Orquestra Brasileira
Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

Espaço Favela
Timbalada
Priscilla Senna
Soul de Brasileiro

New Dance Order
Alok com o projeto inédito Rave The World
Alok & Family – Ekanta e Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar

Global Village
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad

Supernova
Delacruz
Milo J
Yago Oproprio
Celo Dut.

13 de setembro

Palco Mundo
Twenty One Pilots
Halsey
Lola Young
Ivete Sangalo

Palco Sunset
Zara Larsson
Marina Sena convida Céu
Joelma convida Viviane Batidão
Carol Biazin convida Joyce Alane

Espaço Favela
DENNIS
Suel
Marvvila

New Dance Order
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol - Maz, Antdot, Riascode e Bakka

Global Village
Haley Smalls
Lucy Alves
Kinnie

Supernova
Lourena
Sant
Bruna Black
AR Baby