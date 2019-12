Rio - Tem Belo e Zé Neto & Cristiano neste domingo no Shopping Jardim Guadalupe. A dupla sertaneja canta pela primeira vez lá e apresenta hits como 'Status Que Eu Não Queria', 'Bebida na Ferida' e 'Notificação Preferida'. Já Belo leva um pouco de samba para a mistura e apresenta os sucessos que vem colecionando desde a época em que era vocalista do Soweto.

"O Rio tem me recebido sempre muito bem. Cantar no subúrbio, dividindo um evento com a galera do sertanejo, só mostra que tem espaço para todos os gêneros. Quero deixar o público emocionado e vou cantar muita música antiga também. Fico honrado de fazer parte de uma festa tão eclética e que espera um público tão grande. Vai ser lindo! Podem esperar um show pra ninguém colocar defeito", conta o sambista.

Shopping Jardim Guadalupe. Avenida Brasil 22.155, Guadalupe (3512-9100). Domingo, de 13h às 23h. R$ 35