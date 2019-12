Rio - Zeca Pagodinho está de volta com disco novo. 'Mais Feliz', seu 24º disco, chega a público nesta sexta no KM de Vantagens Hall, na Barra da Tijuca. O sambista apresenta seus grandes sucessos lado a lado com novidades como 'Na Cara da Sociedade', 'Permanência', 'Mais Feliz' e até a releitura de 'O Sol Nascerá' que está na abertura da novela 'Bom Sucesso'.

KM de Vantagens Hall. Avenida Ayrton Senna 3.000, Shopping Via Parque, Barra da Tijuca.Hoje, às 22h. R$ 90 a R$ 300 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).