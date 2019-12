Rio - Em cartaz no Teatro dos Quatro, a peça infantil 'Suelen Nara Ian' conta a história de três filhos de pais separados, que recebem a notícia de que farão parte da mesma família. Os pais decidem morar juntos e, inconformados com a reconfiguração familiar, os três resolvem procurar um outro lugar para morar. Decidem então fugir juntos para a Terra do Nunca, uma terra sem pai nem mãe. No caminho, eles vivem grandes aventuras juntos e acabam descobrindo que a família pode ser muito diversa.

A peça marca a estreia da atriz Luisa Arraes como autora, com direção de Débora Lamm. Pensadas para o público com deficiência auditiva, as duas sessões desse fim de semana terão tradução em LIBRAS.

Serviço

SUELEN NARA IAN

Direção: Débora Lamm

Texto: Luisa Arraes

Elenco: Joana Castro, Luisa Vianna, Eduardo Rios, Zéu Britto e Rose Lima

Teatro dos Quatro - Shopping da Gávea

R. Marquês de São Vicente, 52 - Gávea, Rio de Janeiro –RJ

Sábados e Domingo às 17h

Preço: 60,00 (inteira)

De 12/10/2019 a 26/01/2020

Duração: 60 min