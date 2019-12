Rio - E lá vem a turnê 'Amigos 20 Anos - A História Continua'. Após passar por outros estados, o show que une Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano chega à Jeunesse Arena amanhã. A apresentação une 40 músicas das duas duplas e do cantor (que fazia dupla com Leandro) e dura três horas, num palco com formato de letra "A". Ainda neste ano, no dia 28, o show vai para Fortaleza.

Jeunesse Arena. Avenida Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra da Tijuca. Amanhã, às 18h30 (abertura dos portões) e R$ 20 (show). R$ 180 (cadeira nível 3) e R$ 420 (pista premium).