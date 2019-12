0800: tem Lexa duas vezes no fim de semana, além de outros eventos gratuitos

Rio - Notícia boa para os fãs de Lexa. A funkeira, sempre com agenda cheíssima, se apresenta de graça em dois eventos no Rio de Janeiro neste fim de semana. Amanhã, às 17h, ela se presenta às 17h no projeto 'Curta Praia', que abre nova temporada na Praia de Copacabana. No evento, que abre às 9h30, o público participa de aulas de yoga, zumba, futevôlei, beach tennis e charme. Às 16h30, Jr. Trakinas e o projeto Trakalive se apresentam com sax e DJ e, na sequência musical, Lexa faz o show de encerramento com os sucessos 'Sapequinha' e 'Amor Bandido', entre outros. Já no domingo, Lexa é a atração principal da Parada LGBT de Madureira, que acontece a partir das 11h, que tem também participações da cantora Mulher Pepita, o grupo Funtastic e DJ Lindão da FM O Dia. Péricles Os shows de Lexa estão entre os eventos com entrada 0800 que acontecem neste fim de semana. E outros grandes nomes da música estão no roteiro. Péricles, por exemplo, realiza um sonho da turma do Samba da Feira e é o convidado especial da edição deste sábado. Mário Castilho, criador do evento - que acontece no Armazém do Engenhão - havia contado do DIA que tinha um projeto ambicioso para trazer o cantor ao palco em dezembro. O cantor está lançando o DVD 'Mensageiro do Amor', gravado na Arena Fonte Nova, em Salvador. "Quis mostrar uma capital em que a cultura negra manda. Fui mostrar com nosso trabalho que tudo é possível a qualquer pessoa que tenha perseverança. Mostramos com o DVD que juntos conseguimos ir bem mais longe", conta. Outros eventos Se você pretende ir ao show de Lexa em Copacabana, não precisa nem correr que dá tempo de pegar a inauguração da árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas. É uma estrutura metálica de 70 metros de altura, equivalente a um prédio de 24 andares no meio da lagoa. A partir das 19h já é possível curtir o espetáculo de sete minutos com fogos, luzes e música. Durante o fim de semana, os fãs de cultura geek se encontram no Geektown, festival feito em parceria com o Conselho Jedi Rio de Janeiro, cuja segunda edição traz Jedi Arena (que simula o duelo de sabres de luz dos Jedi com sabres de espuma), além de batalhas de games com instrutores especializados. É na Praça Central do shopping Downtown, de hoje a domingo, de meio-dia às 21h.

Programe-se

Shows



LEXA

Cantora se apresenta amanhã, às 17h, no projeto 'Curta Praia'. E também na 19ª Parada LGBT de Madureira, da qual ela é a principal atração, neste domingo. O evento tem como tema 'Nossas Lutas, Nossas Forças, Nossa Militância Refletem em Nossas Cores'. Praia de Copacabana, Posto 3. Amanhã, das 9h às 18h. Rua Carvalho de Souza s/nº, Madureira. Domingo, às 11h.



PÉRICLES

Cantor é a atração principal do Samba da Feira. Armazém do Engenhão. Rua José dos Reis 189, Engenho de Dentro. Amanhã, a partir das 17h.



REVELAÇÃO E MARCELO FALCÃO

Grupo de samba e o cantor encerram a sétima temporada do 'Estação Rio'. Parque de Exposições de Itaguaí. Avenida Trapiche s/nº, Centro, Itaguaí. Domingo, a partir das 18h.



BALANÇO GERAL RJ

Bom Gosto, Pique Novo, MC Marcinho, MC Marvin, MC Andinho, Jairo Poetta e MC Elias no Parque de Madureira durante o 'Balanço Geral RJ', da Record TV. Parque de Madureira. Rua Soares Caldeira 115, Madureira. Amanhã, das 11h às 15h.



TIÊ

Cantora é o nome da vez em show da Sulamerica Paradiso Ao Vivo. Bossa Nova Mall (FM HALL). Avenida Almirante Silvio de Noronha 365, Centro. Terça-feira, às 19h.



VIBRART

Concerto (com repertório de clássicos, jazz e MPB) celebrando o lançamento do Instituto Vibrart, que vai levar aulas de música e dança em São Gonçalo a preços populares. Faculdade Lusófona/Colégio Paraíso. Rua Visconde de Itaúna 2671, Paraíso, São Gonçalo. Domingo, a partir das 17h. Entrada franca mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.



SONS DA INCONFIDÊNCIA

Projeto musical reúne Toni Garrido e Moacir Goes, e traz à cena as origens da música brasileira. Palácio Tiradentes (Plenário). Rua Primeiro de Março s/nº, Centro. Amanhã, domingo e dias 21 e 22 de dezembro, às 11h e às 16h. Distribuição de senhas uma hora antes da sessão.



Eventos



ÁRVORE DA LAGOA

Lançamento da Árvore Rio do Light, com espetáculo sincronizado de 7 minutos de luzes, fogos de artifício e trilha sonora. Lagoa Rodrigo de Freitas. Amanhã, a partir das 19h.



ESCUTA FESTIVAL

Na programação tem piquenique, às 11h, com cineastas, performers, grafiteiros e ativistas da periferia da cidade. Às 15h o ator Leandro Santanna apresenta um monologo sobre a obra do escritor Lima Barreto. As 16h, a equipe educativa faz visita mediada pelos jardins e a casa do centro cultural. Instituto Moreira Salles. Rua Marquês de São Vicente 476, Gávea. Domingo, a partir das 11h.



ESCOLA LIVRE

De manhã, das 11h às 13h, tem arte em família com crianças a partir dos seis anos e seus responsáveis. Reserva até hoje, às 16h, no parquinho.eavparquelage@gmail.com. E shows com Bicuru-acu e Lou Pipa (às 19h), Marta Supernova (20h) e DJ Ursinho (21h). Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Rua Jardim Botânico 414, Jardim Botânico. Domingo, a partir das 11h.



ESPAÇO LABORATÓRIO ECOLÓGICO

Inclui oficina de cartões de Natal e contação da história 'Feliz Ano Novo, Princesa'. Shopping Grande Rio. Rua Maria Soares Sendas 111, Parque Barreto, São João de Meriti. Amanhã, das 15h às 18h.



FEIRA VIDA LIBERTA

Parte da programação tem aulão de yoga com as instrutoras Manu Shanta (amanhã, às 10h) e Julia Oristânio, domingo, às 10h. E palestra sobre espiritualidade dos animais com o veterinário Gabriel Titan, do Canal Alma Pet, domingo, às 14h. Palácio do Catete. Rua do Catete 153 (em frente à estação Catete do metrô), Catete. A partir de amanhã, às 10h.



FESTIVAL DO RIO

As unidades do Sesc RJ em Ramos, Nova Iguaçu e São Gonçalo realizam este mês de 25 sessões gratuitas de filmes selecionados para o Festival do Rio 2019. São eles: 'As aventuras de Gui e Estopa', 'Sobre rodas', 'Brichos - A floresta é nossa', 'Domingo', 'Aos teus olhos', 'Morto não fala', 'Espero tua (re)volta', 'Deslembro', 'Gabriel e a Montanha' e 'Gaga - O amor pela dança'. Confira os horários e endereços no http://www.sescrio.org.br/programacao/festival-do-rio-2019



GOL DE LETRINHAS

O evento tem como tema 'Mulheres Que Inspiram no Caju' e conta com fotos, histórias, exposições de trabalhos produzidos durante o ano, apresentações de dança e leitura de poesias. Fundação Gol de Letra. Rua Carlos Seidl 1.141, Caju. Hoje, a partir das 16h.



GEEKTOWN

A segunda edição do evento tem atividades temáticas de 'Star Wars', como a Jedi Arena, (que simula o duelo de sabres de luz dos Jedi), desfile e concurso de cosplay. Há área com fliperamas, board e card games. Downtown (Praça Central). Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca. Hoje, amanhã e domingo, das 12h às 21h.



MEMÓRIA MUSICAL

O filme 'Tim Maia', de Mauro Lima, terá exibição no 'Memória Musical na Tela', do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB). Museu de Arqueologia de Itaipu. Praça de Itaipu s/n, Itaipu, Niterói. Amanhã, às 18h30. Horto do Barreto. Rua Doutor Luiz Palmier s/nº, Niterói. Domingo, às 19h.



MICKEY

O personagem da Disney estará no local para tirar fotos e animar toda a família. Carioca Shopping. Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha. Domingo e segunda-feira, às 15h. Pulseiras distribuídas uma hora.



QUATRO PATINHAS

Festa de Natal da ONG com palestras, campanha de adoção, mais de 40 expositores e atividades infantis. Durante todo o evento serão recolhidas doações para os animais resgatados pela ONG. Clube de Regatas Boqueirão. Rua Jardel Jércolis 50, Glória. Domingo, das 11h às 18h.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia