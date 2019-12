Dando um tapa no visual

O programa 'Casos de Família' vai ter uma edição especial de Natal, no ar hoje, às 16h, no SBT. Na atração, os maridos Carlos, Eduardo e Silvinho pedem ajuda de Christina Rocha para transformar o visual das respectivas esposas, Schirley, Tamires e Andreia. Além do visual descuidado, as convidadas passam por problemas emocionais, financeiros e familiares.