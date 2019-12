Teatro: Peça 'Meu Seridó' encerra temporada no domingo

Rio - Encerra temporada neste domingo, na Caixa Cultural, o espetáculo 'Meu Seridó'. Com direção de César Ferrario, a peça tem como objetivo, através de um olhar poético e divertido, conduzir o público em um passeio sobre a origem e os costumes da região, no sertão do Rio Grande do Norte. Com trilha sonora executada ao vivo e boas doses de humor e teatralidade, 'Meu Seridó' trata de questões como a condição da mulher no sertão, a extinção do indígena em detrimento do boi e a desertificação. Caixa Cultural - Teatro de Arena. Av. Almirante Barroso 25, Centro. Sexta a domingo, às 19h. Ingressos: R$ 30. 12 anos.