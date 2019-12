Show: Marcelo Falcão participa do 'Rio de Verão' na Barra

Rio - Ex-vocalista do Rappa, Marcelo Falcão está em carreira solo e prossegue a divulgação do seu primeiro CD, 'Viver (Mais Leve que o Ar)'. E dá o pontapé inicial no mais novo evento pós-praia do Rio, o 'Rio de Verão', que acontece neste domingo na 021 Hall, na Barra da Tijuca.

O cantor apresenta os hits de seu álbum, além de algumas músicas da época do Rappa. "Cada uma das faixas é especial, foram selecionadas a dedo. Me inspira cantar coisas do coração para o coração das pessoas, a mensagem é: vamos ser felizes, o tempo é curto", explica Marcelo Falcão.

Quem faz o esquenta é a banda Primeiro Amor, que apresenta sucessos do samba e do pagode. No final, o DJ Tubarão toca no evento.



021 Hall. Avenida Armando Lombardi 583, Barra Da Tijuca (9 8856-2121). Domingo, às 19h. R$ 30 a R$ 80.