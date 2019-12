Tiee se apresenta na Zona Norte

A edição de Natal do Samba da Feira traz Diógines Tiee, um dos grandes nomes do samba e pagode do momento. Além de cantar, Tiee é compositor de sucessos como 'Climatizar', 'O Som do Tambor' e 'Casa Azul', todos sucessos na voz de Ferrugem. Outras canções escritas por Tiee já foram gravadas por Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo e outros. Completando 20 anos de carreira e um CD lançando em 2017, Tiee tem 200 músicas registradas e muitas outras para gravar. ARMAZÉM DO ENGENHÃO. Rua José dos Reis 189, Engenho de Dentro. Amanhã, a partir das 17h. Abertura do show com o grupo Seligaê.



Programação

1ENERGIA DO BEM

O Parque do Cantagalo, na Lagoa, recebe o espetáculo 'Quanta Energia'. A produção ensina para crianças e adultos os conceitos sobre energia e eletricidade de forma lúdica e dá dicas para evitar o desperdício de energia. Outro destaque fica por conta de um contêiner para o público descartar seus materiais recicláveis e gerando descontos nas contas de luz de 48 instituições sociais cadastradas na Light. Parque do Cantagalo s/nº, Lagoa Rodrigues de Freitas. Amanhã e domingo, às 18h.

2CORPO SAUDÁVEL

Que tal caminhar de Ipanema até o Arpoador e brindar o pôr do sol com água de coco? Esse é o programa do 'Caminhada Vigilantes do Peso', que acontece hoje. A iniciativa contará ainda com dicas a respeito da saúde e alimentação, além de esclarecer dúvidas sobre emagrecimento e bem-estar. Praia de Ipanema (calçadão em frente à Rua Henrique Dumont). Avenida Vieira Souto s/nº, Ipanema. Hoje, às 16h.

3EX-THE VOICE

Nando Motta, ex-participante do 'The Voice Brasil' (2013), se apresenta hoje no Caxias Shopping. Versátil, além de cantar e compor, Nando também toca violão, guitarra e pandeiro. Caxias Shopping (Praça de Alimentação). Rodovia Washington Luiz 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias. Hoje, às 19h30.

4VEM, VERÃO

Entre os destaques do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) para este fim de semana está a oficina AstroMania, que traz o tema 'O Solstício de Dezembro e a Data do Natal' para contar a história sobre fenômeno da astronomia que marca o início do verão. Quem participar da atividade vai conhecer os detalhes sobre como eram celebrados os solstícios há milhares de anos em outras culturas e saber o que o fenômeno tem a ver com o Natal. Os participantes também vão aprender a construir um enfeite de Natal 'planetário' para levar e pendurar na árvore de Natal da família. Museu de Astronomia e Ciências Afins (Auditório do Prédio Ronaldo Mourão). Rua General Bruce 586, São Cristóvão. Amanhã, a partir das 15h30.

5SOLTANDO A VOZ

A cantata (composição para uma ou mais vozes) de Natal 'Rei de Amor' será apresentada pelo Grande Coral Natalino da Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, amanhã, no Shopping Jardim Guadalupe. No repertório: 'Ó, tu és agraciada', 'Daí Glória a Deus!' e 'Aleluia! Sim, Cantai', entre outras. Shopping Jardim Guadalupe (Praça de Alimentação). Av. Brasil 22.155, Guadalupe. Amanhã, às 19h.





