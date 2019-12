Show: Vou Pro Sereno participa de edição do projeto Nada Pra Fazer

Rio - O Vou Pro Sereno encerra sua agenda de 2019 com uma apresentação no projeto Nada Pra Fazer, na quadra da Acadêmicos do Grande Rio. O evento costuma contar com convidados-surpresa - já se apresentaram lá ao lado deles Mumuzinho, Ludmilla, Xande de Pilares, Netinho de Paula, entre outros. O grupo toca sucessos como a música nova 'Eu Volto Pra Almoçar', além de 'Essa Preta', 'Mulher Não Manda em Homem', 'Vou pro Sereno', 'Nada Pra Fazer' e outras.

Quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Rua Almirante Barroso 5, Centro, Duque de Caxias (2671-3585). Domingo, às 15h. R$ 20.