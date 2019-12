Show: Vitão canta no Haras da Prata, em Campo Grande

Rio - Vitão, sucesso com músicas como 'Complicado' (que ele gravou com Anitta) vem ao Rio hoje para se apresentar no 'Baile do Branco', que acontece no Haradas da Prata, em Campo Grande. Vitão também mostra músicas como 'Tá Foda', 'Embrasa', 'Te Liguei' e 'Café', que estão entre os sucessos dele, presentes em várias playlists de plataformas digitais. O cantor começou a carreira publicando no YouTube vídeos em que aparecia cantando covers de nomes como Criolo e Lucas Carlos.



Haras da Prata. Largo do Rio da Prata s/nº, Campo Grande. Hoje às 21h. R$ 30 (área vip) e R$ 20 (pista).