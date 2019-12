Natal em Caxias

A Vila Encantada de Natal levará para Duque de Caxias um dia de arte, cultura e tecnologia. O evento começa com oficinas de canto e coral, de enfeites natalinos e de brinquedos sustentáveis produzidos com material reciclável. À tarde, tem um globo gigante de neve, a exibição do curta-metragem 'Olaf' (da Disney) e um espetáculo teatral, ambos com tradução em Libras e audiodescrição.