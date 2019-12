Diversos: Programa Educativo do CCBB promove feira de troca de objetos e histórias

Rio - O Programa Educativo do CCBB Rio promove amanhã, domingo e segunda-feira o especial 'Lugar de Criação - Feira de Troca de Histórias'. Durante as férias de Natal, os educadores vão recolher e oferecer histórias acompanhadas de objetos e imagens que possam virar presentes para celebrar o fim do ano. A proposta é feita para toda família e festeja os presentes que, acima de tudo, possuem biografia própria.

CCBB. Rua Primeiro de Março 66, Centro. De amanhã a segunda-feira, de 11h às 13h e 15h às 17h. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.