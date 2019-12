Pra gritar 'é campeão!': veja os lugares onde você pode assistir Flamengo x Liverpool

Rio - Tem um jogo histórico esperando pelos flamenguistas amanhã à tarde. Em 1981, o time rubro-negro derrotou o Liverpool por 3 a 0 no Mundial de Clubes — e solidificou a fama que a equipe de Zico, Adílio e vários outros nomes tem até os dias de hoje. Neste sábado, a final da mesma competição repete o embate entre o time carioca e o britânico. O jogo será transmitido direto do Khalifa International Stadium, em Doha, capital do Catar, às 14h30 (horário de Brasília). E uma série de lugares de todos os cantos do Rio vai abrir portas para quem quiser assistir ao jogo com amigos e família.

Bares e restaurantes, por exemplo, oferecem espaço para quem quiser ver a partida tomando uma cerveja ou experimentando um prato diferente. O restaurante da Quinta da Boa Vista, por exemplo, abre portas, assim como o Salete, na Tijuca, com seus tradicionais pastéis. Locais bastante procurados da Lapa, como Os Ximenes, também terão transmissão da partida. Nesse caso, recomenda-se chegar cedo, porque se trata de um do bares que lotam com mais rapidez na Lapa.

Música e futebol

No setor "diversos", a feira Carioquíssima, realizada na Urca, apresenta a partida Flamengo x Liverpool e também acrescenta à lista de atrações shows (de Donatinho e da banda Notturnia) e opções para comprar presentes de Natal. E tem mais música em outro evento no qual a disputa pelo título será exibida: o Boteco Maravilha, que acontece neste sábado no Terraço Lagoon e traz shows de Gabriel O Pensador, Ivo Meirelles, Samba de Santa Clara e um time de DJs.

O Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, também dá uma interrompida rápida na sua tarde de shows (que começa às 13h) para levar as emoções da disputa para os frequentadores. E no Flutuante Rio, na Urca, a DJ Prislla anima a festa após a partida com muita música eletrônica.

"O Brasil vai parar mais uma vez, o Flamengo representa o nosso país neste mundial. Estamos juntos na torcida pelo time, e espero que, além da partida, todo mundo possa também se divertir", torce a DJ.

Confira a lista:



CENTRO/LAPA



BAR DA GENTE. O local vai transmitir o jogo em várias TVs e tem 50 tipos de petiscos no cardápio, além de mais de 20 marcas de cerveja. Avenida Nossa Senhora de Fátima 56, Bairro de Fátima (2508-7224). Entrada gratuita.



BARÓDROMO. A final no bar tem também roda de samba do Grupo Arquibancada, além da transmissão do jogo. Rua do Lavradio 163, Lapa. Entrada: um quilo de alimento não perecível, uma lata de leite em pó ou um brinquedo.