Grátis: Show de luzes e teatro infantil na Lagoa

Rio - Até o dia 6 de janeiro, a Árvore do Rio Light ficará na Lagoa Rodrigo de Freitas, encantando uma multidão de cariocas e turistas com seu show de luzes e cores. Além disso há uma programação gratuita rolando no local, mais exatamente no Parque do Cantagalo. Trata-se do espetáculo 'Quanta Energia', apresentado aos sábados e domingos, às 18h. A produção ensina para crianças e adultos os conceitos sobre energia e eletricidade de forma lúdica e dá dicas para evitar o desperdício de energia.

PARQUE DO CANTAGALO. Lagoa Rodrigues de Freitas. Amanhã e domingo, às 18h.