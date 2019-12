Teatro: Sucesso da internet, Victor Meyniel vive um Príncipe Encantado com ataque de estrelismo

Rio - Estreia na próxima quinta-feira o espetáculo 'Um Príncipe no Divã'. Protagonizado pelo sucesso da internet Victor Meyniel, a comédia conta a história do Príncipe Encantado, que tem um ataque de estrelismo durante as filmagens de 'A Bela Adormecida'. Após uma discussão com a diretora, ele entra em crise e vai parar no divã. A partir daí, sem papas na língua, o Príncipe discorre sobre vários assuntos, desconstruindo personagens de conhecidos contos de fadas.

"Podem esperar muitas loucuras vindas desse Príncipe. Porque o jeito que ele conta as histórias infantis é diferente do jeito que as pessoas conhecem. Acho muito legal e engraçada essa ideia de desconstruir a perfeição do Príncipe para o público. Porque ninguém é perfeito", opina o ator, aos 21 anos.

SERVIÇO



Toda quinta, às 20h.

Classificação: livre Duração: 60 minutos Ingresso: R$ 70. Teatro Vannucci - Rua Marquês de São Vicente 52, Shopping da Gávea