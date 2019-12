Grátis: Mostra 'Egito Antigo'

Rio - Para comemorar seus 30 anos, o CCBB apresenta até o dia 27 de janeiro a exposição inédita 'Egito Antigo: Do Cotiadiano à Eternidade', que traz um amplo panorama sobre o cotidiano, a religiosidade e os costumes ligados à crença na eternidade. A mostra reúne esculturas, pinturas, objetos, sarcófagos e até uma múmia, vindos do Museu Egípcio de Turim, segundo maior acervo egípcio do mundo. CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. Rua Primeiro de Março 66, Centro (3808-2020). Quarta a segunda, das 9h às 21h. Entrada gratuita.