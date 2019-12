Teatro: Monólogo 'Ricardo III' reestreia em Botafogo

Rio - Reestreia na próxima quinta-feira, em Botafogo, o premiado monólogo 'Ricardo III', obra de William Shakespeare. O texto traz uma visão rica dos bastidores políticos da Inglaterra no fim do século 16 no que se refere à imoralidade e à ambição desmesurada para se alcançar o poder. Teatro Poeirinha. Rua São João Batista 104, Botafogo. Quinta a sábado, às 21h. Domingo, às 19h. Ingressos: R$ 60. 12 anos.