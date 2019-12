Grátis: Programação do fim de semana

Rio - Confira a programação gratuita do fim de semana.

1 ESPECIAL DA VIRADA

Grupo Do Samba Soul faz show com sucessos dos principais artistas do gênero, além dos clássicos que tocam nas melhores rodas de samba da cidade, em espetáculo que encerra o projeto 'Shows de Sexta'. Praça de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz 2.895, Duque de Caxias (2430-5110). Hoje, às 19h30.

2 FUZUÊ DE IAIÁ

Grupo fecha 2019 com roda de samba, recebendo convidados e tocando clássicos de Candeia, Wilson Moreira, Paulinho da Viola, entre outros compositores. Além da música, espaço gastronômico e feira com expositores de moda e artesanato. Praça do Lido. Copacabana. Domingo, das 12h às 20h. Samba a partir das 15h.

3 CACIQUE DE RAMOS

Tradicional roda de samba da agremiação com clássicos do gênero e partido alto. Cacique de Ramos. Rua Uranos 1326, Olaria (98543-3821). Domingo, a partir das 17h.

4 FLOR DO SAMBA

Grupo composto somente por mulheres comanda roda de samba que já virou point. Fuska Bar. Rua Capitão Salomão 52, Botafogo. Amanhã, às 19h.

5 QUINTAL DA PORTELA

Serginho Procópio, da Velha Guarda Show da Portela, e Luciano Bom Cabelo comandam evento na quadra da Azul e Branca, com participações de músicos como Paulo Henrique Mocidade e Fernando Procópio. No repertório, sucessos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto, Jorge Aragão. Quadra da Portela. Rua Clara Nunes 81, Madureira. Amanhã, a partir das 13h (entrada franca até 15h).

6 ENSAIO ABERTO DO CASTELO

Blocos Terreirada Cearense, Bloconcé e Batuquebato promovem esquenta do Carnaval. Praça Ana Amélia 9, Castelo. Amanhã, a partir das 16h.

7 RAFAEL CAÇULA

Cantor e compositor é a atração de dois eventos de fim de ano em Maricá, com repertório do disco que leva seu nome, além de sucessos como 'Tá Escrito' e 'O Show Tem que Continuar'. Praça Gilmar dos Santos. São José do Imbassaí, Maricá. Amanhã, às 21h. Esporte Clube Maricá. Rua Álvares de Castro 172, Centro de Maricá. Domingo, às 15h.

8 O FUXICO

Feira reúne expositores de moda, arte, gastronomia e atividades culturais para a crianças e toda a família, além de música e oficinas infantis. Praça Nossa Senhora da Paz. Ipanema. Amanhã e domingo, das 12h às 20h.