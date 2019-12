Teatro: Espetáculo 'Sons da Inconfidência' apresenta ritmos brasileiros

Rio - Estrelado pelo cantor Toni Garrido, o espetáculo 'Sons da Inconfidência' apresenta o registro histórico de canções que deram origem aos diferentes ritmos do cancioneiro brasileiro, intercaladas com cenas que nos remetem à história da Inconfidência e do Palácio Tiradentes. Hoje, às 19h, no Teatro Armando Gonzaga em Marechal Hermes. Amanhã, às 16h, no Teatro Mário Lago na Vila Kennedy. Entrada gratuita. Livre.