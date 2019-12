Diversos: Festa da diversidade

Rio - Para fechar 2019 em alto-astral e com muito brilho, o Rival promove neste sábado a Festa Rebearllion, que desta vez traz o tema 'Luz Negra'. E o lema do evento é 'Let's glow', ou seja, "Vamos brilhar"! Em clima de pré-Réveillon, a festa reúne diferentes tribos e gêneros, com Miami Pink recebendo os convidados na porta. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim 33/37, Cinelândia, Centro (2240-9796). Amanhã, a partir das 23h59. Abertura da casa, às 23h. De R$ 60 (inteira) a R$ 80. 18 anos.