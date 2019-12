Diversos: Arte nas redes de dormir

Rio - A exposição 'Vaivém' investiga as relações entre as redes de dormir e a construção da identidade nacional no Brasil com cerca de 300 obras de coleções públicas e privadas. Reúne obras de artistas de distintos contextos sociais, diferentes períodos e regiões do país, que refletem sobre permanências, rupturas e resistências na representação e nos usos das redes de dormir na arte e na cultura visual brasileiras.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Quarta a segunda, das 9h às 21h. Entrada gratuita. Livre. Até dia 17 de fevereiro.