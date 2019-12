Diversos: Relações entre arte e som no acervo do MAM

Rio - Até o dia 1º de março de 2020, o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio apresenta a exposição 'Canção Enigmática: Relações entre Arte e Som nas Coleções MAM Rio'. A mostra reúne 48 obras de 31 artistas, como Djanira, Di Cavalcanti, Hélio Oiticica, Carlos Vergara, Waltercio Caldas, Carlos Scliar, José Damasceno e Cildo Meireles. São pinturas, fotografias, desenhos, vídeos, objetos sonoros, instrumentos musicais, partituras visuais, esculturas, instalações e discos de vinil presentes na coleção do museu. Com curadoria de Chico Dub, a exposição faz parte do programa Curador Convidado, criado em 2018 pelo MAM, e se relaciona com a 9ª edição do Festival Novas Frequências, que ocupou várias instituições na cidade, entre 1º e 8 deste mês. Ao lado de cada obra existe um QR Code, que permite ao público acessar pelo seu celular mais informações sobre o artista no site do MAM Rio.

MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO. Av. Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo (3883-5600). De terça a sexta, das 12h às 18h. Sábado, domingo e feriado, das 11h às 18h. R$ 14 e R$ 7. Quartas: entrada gratuita. Domingos: R$ 14 (ingresso família, até 5 pessoas).