Televisão: Melhores momentos do 'Só Toca Top'

Rio - O último 'Só Toca Top' de 2019 vai ao ar neste sábado, na Globo, em clima de festa. As apresentadoras Maiara & Maraisa se despedem do comando da atração com uma grande retrospectiva dos melhores momentos do programa das tardes de sábado. Entre as atrações estão Marília Mendonça, Chitãozinho & Xororó, Raça Negra, Léo Santana, Joelma, Melim, Vitão e Ludmilla.