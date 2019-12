Confira as festas que agitam o Pré-Réveillon carioca

Rio - Como diria Anitta: prepara! A poucos dias do Réveillon, o último guia Show & Lazer do ano traz uma série de eventos para entrar no clima da virada de ano. Hoje, Pablo Vittar e Ludmilla se unem para comemorar os 10 anos do Chá da Alice. As musas apresentam dois shows completos, que começam às 22h, na Fundição Progresso, na Lapa. Além das cantoras, outros quatro DJs participam do evento que comemora a primeira década de uma das maiores festas de música pop do Rio.

Outra opção para os cariocas esta noite é o Samba do Ano, na Cidade das Artes. O evento conta com grandes nomes do ritmo como Péricles, Belo e os grupos Sorriso Maroto, Clareou e Primeiro Amor. Péricles comemora a oportunidade de reencontrar colegas de profissão. "Vai ser maravilhoso estar no mesmo evento que Belo, Sorriso Maroto, Clareou... São artistas que o Brasil inteiro gosta, e eu também adoro estar com eles. Vai ser uma ótima ocasião para a gente comemorar e principalmente juntar as energias para que a gente comece bem o ano de 2020, cada vez mais unidos, mais a fim de fazer uma grande festa, distribuir amor e retribuir o amor que a gente recebe da galera", diz o sambista, que é apoiado pelo colega Belo.

"Será um prazer enorme participar de um evento desta magnitude, com tantos talentos reunidos, encontrar grandes amigos e celebrar um ano maravilhoso. Me despeço de 2019 na Cidade Maravilhosa, no maior evento de samba do Rio, com alguns dos principais nomes do samba do Brasil! Que venha 2020 e mais eventos como o Samba do Ano", destaca o cantor, que promete cantar sucessos do começo da sua carreira.

No Monte Líbano, Preta Gil comanda o tradicional Pré-Réveillon da casa. A cantora recebe o sambista Tiee, o MC Rogerinho e a banda Toda Forma De Amor.

Sem pesar no bolso

Mas se você quiser fechar 2019 sem muita extravagância, algumas festas cabem direitinho no bolso. Amanhã, tanto em São Gonçalo quanto em São João de Meriti, a Festa do Branco e Moonight, respectivamente, custam apenas R$ 10. O Baile do Ganjah, na Lapa, recebe hoje vários DJs de funk também por R$ 10, mas só até as 23h. A partir desse horário, os ingressos custam R$ 15.

Ainda melhor, o roteiro traz duas atrações gratuitas. A 7ª edição da Roda Ed Samba, domingo, na Feira da Glória, e a festa do Candybloco, amanhã, na HUB, em Santo Cristo.

PROGRAMAÇÃO

>> CENTRO E LAPA

ÚLTIMA FEIJOADA DO ANO







ANIVERSÁRIO







FESTANÇA







NOITE DE DOÇURA







CLIMA DE VIRADA



Também na Lapa, rola o 'Já é Réveillon no Baródromo'. A casa recebe o som do Mestre Monarco, do sambista Dudu Nobre e do Grupo Arquibancada. Segunda-feira, às 20h. Ingressos: R$ 25. Rua do Lavradio 163, Lapa.



UM POUCO DE ROCK







SWINGUEIRA







NOITE DE FUNK







PELA DIVERSIDADE







CAUSA NOBRE







>> ZONA NORTE



PREPARATIVOS







QUASE CARNAVAL







BEM RAIZ

O projeto ‘AqueleRena’ faz a última roda de samba do ano e recebe vários convidados em clima de Réveillon, como Renato Milagres, João Martins, Pipa Vieira, Marcio Ricardo, Guaracy Cardoso e Tiago Misamply. Amanhã, às 16h. O convidado com nome na lista do evento no Facebook paga R$ 20 a noite toda. Renascença Clube. Rua Barão de São Francisco 54, Andaraí.



PARA DANÇAR





>> ZONA SUL



MISTURA DE RITMOS







COM VISTA







TRIO ELÉTRICO







DIA DE FEIRA





>> ZONA OESTE



NO BATUQUE







DIA DE ATRAÇÕES







ALÉM DA ÁRVORE







>> BAIXADA FLUMINENSE



REABERTURA





>> SÃO GONÇALO



NA COLA DO FUNK



Em São Gonçalo, o Pré-Réveillon fica por conta da Festa do Branco com Mc Maneirinho no comando do funk. Além dele, o grupo Vai Por Mim fica por conta do pagode e Jorge André é o responsável pelo sertanejo. Amanhã, às 21h. Ingressos: R$ 10 até às 23h, após R$ 20. R. Francisco Portela 2538, Camarão, São Gonçalo. Antiga Via show, a Via Musica Hall faz o seu primeiro Pré-Réveillon. A festa Moonight recebe o DJ Zullu, dono do hit “Eu não vou embora”. Amanhã, às 22h. Ingressos: a partir de R$ 10. Rod. Pres. Dutra 4200, São João de Meriti . Tradição no Pré-Réveillon no Monte Líbano, dessa vez Preta Gil conta com os reforços de Tiee, de MC Rogerinho e da banda Toda Forma De Amor. Domingo, às 17h. Ingressos: a partir de R$ 50. Av. Borges de Medeiros 701, Lagoa. O Pré-Réveillon da Banda Amigos da Barra traz diversos convidados para um dia recheado de atrações. Dentre as apresentações estão os Gêmeos Do Samba, com participação de Sérgio Loroza, Tábatha Aquino, Samba Do Gota e MC Théo. Domingo, às 14h. Ingressos: R$ 10. Padano Sertanejo Bar. Av. Érico Veríssimo 821, Barra Da Tijuca. Em clima de Pré-Réveillon, o Samba do Ano leva o melhor do ritmo para a Cidade das Artes com shows de Péricles, Belo e os grupos Sorriso Maroto, Clareou e Primeiro Amor. Hoje, às 20h. Ingressos a partir de R$ 70 (R$ 180 com open bar). Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca. A 7ª edição da Roda Ed Samba é especial. Além do comando musical realizado pelos músicos Darllan Ribeiro, Hugo Bruno e Ed Samba, essa edição terá a participação especial da cantora Lu Fogaça e do cantor Xandinho Santos. Domingo, às 14h. Evento gratuito. Feira Popular da Glória. Avenida Augusto Severo, Glória. Claudia Leitte, que voltou aos palcos em outubro após a gravidez, comandará a festa Blow Out - White Party. A artista puxará um trio elétrico na Marina da Glória e contará com a apresentação do DJ espanhol Dani Toro e dos brasileiros Diego Baez, Lucas Franco e Bruno Moutinho. Domingo, às 16h. Ingressos: a partir de R$ 170. Av. Infante Dom Henrique s/nº, Glória. Tradicional evento da cidade, a última Feijoada do Mirante do ano traz o Grupo Bom Gosto. Com vista privilegiada do Mirante do Avrão, o evento ainda com o funk do DJ Bruno Songz. Amanhã, às 15h. Ingressos a partir de R$ 100 (R$ 140 com feijoada). Rua Armando de Almeida Lima 8, Vidigal. Para preparar o carioca para 2020, o Pré-Réveillon Rio de Alegria traz uma mistura de ritmos como o axé de Saulo Fernandes, o pagode do grupo Primeiro Amor, o carnaval do Chora Me Liga, o funk do DJ Tubarão e a discotecagem do DJ Gabriel César. Amanhã, às 15h. Ingressos a partir de R$ 80. Jockey Clube Brasileiro. Praça Santos Dumont 31, Gávea. O último Baile Charme do Ano, do Viaduto de Madureira, recebe os DJS Corello, Loopy, Orlando e DJ A. Nos intervalos, as atrações são os DJs Michell, Fernandinho, Guto, Emekay e Vig. Sábado, às 22h. Ingressos: R$ 20. Rua Carvalho de Sousa s/nº, sob o Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Madureira. Na contagem regressiva para 2020, o Samba dá Sopa, grupo do anfitrião Júnior, ex-jogador e comentarista de futebol da Globo, será atração do Pré-Reveillon do Beco do Rato. O objetivo do evento é reverter toda a renda de ingressos em cestas básicas para instituições carentes. O samba de raiz e o improviso são os destaques da roda. Segunda-feira, às 20h. Ingressos: R$ 25. Rua Joaquim Silva 11, Lapa. O Samba da Diversidade quer promover a igualdade entre homens ou de mulheres. A ideia é dividir tudo: os instrumentos, o repertório e o comando da roda! A última edição do ano acontece sexta, às 20h. Ingressos: R$ 20. Trapiche Gamboa. Rua Sacadura Cabral 155, Saúde/Gamboa. Para se preparar para 2020, o Baile do Ganjah prepara uma edição especial com funks de 150 bpm. Na programação estão o DJ Lasanha, DJ Vitor Santos e MC Gibizinho. Amanhã, às 22h. Ingressos: R$ 10 até 23h e, após, R$ 15. No terraço do charmoso Hostel Selina, vai rolar o último Baile Swingueira Samba Groove de 2019. O projeto idealizado pelo cantor e instrumentistas Wanderson Lemos, tem particição de Wellington Luiz, no cavaquinho, Cadinho Caramujo, na percussão, Fernando Jovem , no trombone, e Cléo Henrique , na bateria. Amanhã, às 19h. Ingressos: R$ 15 com nome na lista do Facebook. Rua da Lapa 09, Lapa. O Barão Vermelho se despede de 2019 com o show de lançamento seu novo disco ‘VIVA’, no Circo Voador. Amanhã, às 22h. Ingressos a partir de R$ 50. Meia-entrada solidária para quem levar 1kg de alimento não perecível. Rua dos Arcos s/n, Lapa. Também na Lapa, rola o 'Já é Réveillon no Baródromo'. A casa recebe o som do Mestre Monarco, do sambista Dudu Nobre e do Grupo Arquibancada. Segunda-feira, às 20h. Ingressos: R$ 25. Rua do Lavradio 163, Lapa. O Candybloco, festa derivada de um bloco de carnaval, traz uma edição especial para o último sábado do ano. Além do próprio bloco, a noite terá apresentações dos DJs Vitor Mencarelli, HEAVY BAILE e Duda Olive. Amanhã, às 18h. Entrada gratuita até às 20h, depois R$ 25. HUB. Av. Professor Pereira Reis 50, Santo Cristo. A festa FunFarra também vai realizar a sua tradicional edição de Pré-Réveillon. O Line-up terá muita música pop, clássico dos anos 90 e uma pitada de funk. A festa será comandada pelos DJs Tulio Araújo, Beto Artista e Ricco. Segunda-feira, às 23h30. Ingressos: a partir de R$ 40. Espaço Franklin. Av. Passos 36, Centro. Em comemoração aos 10 anos do Chá da Alice, a festa traz as cantoras Ludmilla e Pablo Vittar para dois shows completos além da presença dos DJs Giordanna Forte, Bruna Strait, Gui Serrano. Hoje, às 22h. Ingressos: a partir de R$ 50. Fundição Progresso. Rua dos Arcos 24, Lapa. Para aproveitar a última feijoada do ano, o Baródromo abre as portas para o Grupo Arquibancada, que contará com a participação especial do intérprete Preto Jóia, da Imperatriz Leopoldinense. Amanhã, às 12h. A entrada custa R$ 10, mas quem chegar entre 12h e 14h não paga. Rua do Lavradio 163, Lapa.