Aulão de bicicleta no MAM

Não sabe andar de bike? Não se preocupe, pois os voluntários do Bike Anjo estão dispostos a ensinar a andar de bicicleta. A iniciativa acontece há nove anos em diversos pontos do Rio e a próxima aula será domingo, das 9h30 ao meio-dia, nos fundos do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. O atendimento é limitado, portanto é recomendável chegar cedo para retirada das senhas, que são distribuídas logo no início do evento. O projeto é indicado para todas as idades. Os organizadores avisam que como não têm bicicletas infantis, as crianças devem levar suas próprias bikes. Outra recomendação é o uso tênis e roupas leves e confortáveis, além de estar bem alimentado e sempre se hidratar.

JARDINS DO MUSEU DE ARTE MODERNA (MAM). Avenida Infante Dom Henrique 80, Aterro do Flamengo. Próximo ao VIVO RIO e do Aeroporto Santos Dumont. Domingo, das 9h30 ao meio-dia.