Respostas do passado

'Víspora', espetáculo que estreia hoje, às 21h, no Teatro Poeira, é uma livre adaptação da diretora Paula Vilela para 'A Gaivota', de Anton Tchekhov. "A vontade de retomar esse texto russo surgiu como ferramenta pra olhar pro nosso teatro e tempo atual. Os clássicos nos auxiliam no trabalho de investigar aquilo que temos, que nos acompanha e que também nos ajuda a olhar pra frente", explica Vilela. Na adaptação, as personagens são deslocadas de uma propriedade rural russa do fim do século XIX para a cena cosmopolita brasileira do século XXI, mais precisamente, em uma noite de jogos em um bingo. É neste cenário que a memória do teatro ronda o lugar e gera questionamentos como para onde estamos indo. "'A Gaivota' é uma peça que fala sobre teatro, a partir de uma pequena esfera de personagens atrelados ao fazer teatral. A Rússia, 'uma nação de proporções continentais', como falamos na peça, é um paralelo com o nosso Brasil de agora", reitera.



Billdog 2

Na continuação da saga do anti-herói Billdog, Gustavo Rodrigues vive não apenas o mercenário que dá nome à peça, mas todos os 46 personagens da história. Em cena, ele é acompanhado do músico Tauã de Lorena. Teatro III CCBB Rio. R. Primeiro de Março 66, Centro. Qua a dom, às 19h30. R$ 30. 18 anos.

Sísifo

Estreia na próxima quinta-feira o espetáculo 'Sísifo', inspirado no mito grego - do homem que carrega diariamente sua pedra morro acima para vê-la rolar ladeira abaixo e começar tudo de novo. Teatro Prudential. R. do Russel 804, Glória. Quinta a sábado, às 21h, e domingo, às 19h30. Ingressos: R$ 90. 16 anos.

Tsunany

Estreia amanhã, o monólogo 'Tsunany'. Nele, a atriz Nany People mostra de maneira divertida os diversos mal sucedidos hábitos da vida moderna em excesso. Teatro PetroRio das Artes. Rua Marquês de São Vicente 52, Gávea. Sábado, às 21h, e domingos, às 20h. R$ 80. 14 anos.

Rosa e a semente

A peça 'Rosa e a Semente' trata sobre a importância de sempre se falar a verdade. Na história, a menina Rosa passa por uma aventura em busca de brotar a semente que recebeu para um concurso. Sesc Quitandinha. Avenida Joaquim Rolla 2, Quitandinha, Petrópolis. Domingo, às 11h. Grátis. Livre.

